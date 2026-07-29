il caso

Usa, il Senato voterà l'accusa di oltraggio al Congresso contro Anthony Fauci

L'immunologo si è avvalso del Quinto emendamento oltre cento volte durante l'audizione sull'origine della pandemia

29 Lug 2026 - 21:03
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La Commissione per la sicurezza interna del Senato degli Stati Uniti voterà la prossima settimana un'accusa di oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. Ad annunciarlo è stato il presidente della commissione, il senatore repubblicano Rand Paul. Nel corso dell'audizione, l'ex responsabile della risposta statunitense alla pandemia di Covid-19 si è avvalso del diritto a non rispondere previsto dal Quinto emendamento della Costituzione americana, opponendo lo scudo contro l'autoincriminazione in oltre 100 occasioni, in particolare sulle domande riguardanti l'origine della pandemia Covid.

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