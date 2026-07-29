Usa, il Senato voterà l'accusa di oltraggio al Congresso contro Anthony Fauci

La Commissione per la sicurezza interna del Senato degli Stati Uniti voterà la prossima settimana un'accusa di oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. Ad annunciarlo è stato il presidente della commissione, il senatore repubblicano Rand Paul. Nel corso dell'audizione, l'ex responsabile della risposta statunitense alla pandemia di Covid-19 si è avvalso del diritto a non rispondere previsto dal Quinto emendamento della Costituzione americana, opponendo lo scudo contro l'autoincriminazione in oltre 100 occasioni, in particolare sulle domande riguardanti l'origine della pandemia Covid.