Nel tempo però, più sono passati gli anni più Sonia ha iniziato ad accusare una forte depressione. Aveva tentato di iscriversi all'università ma poco dopo aveva deciso di lasciare gli studi per "opprimenti problemi di salute mentale". E si era chiusa nel suo appartamento a Portsmouth, immergendosi solo nei videogame e nel mondo online. "Era un cambiamento così netto: da una persona così piena di vita a una così chiusa in sé stessa", ha raccontato al Telegraph la sorella maggiore Sara. "Tutti la tenevano d’occhio, ma lei allontanava le persone". Nel 2023 Sonia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva creato un account su un sito web di pornografia fetish estrema con il nome "Already Yours", già tua. Sul sito, chiuso a maggio di quest'anno dalle autorità olandesi, Sonia aveva raccontato alla sorella di aver trovato e raccolto prove relative a un gruppo di uomini sadici che uccidevano donne vulnerabili. E si era detta decisa a volare negli Usa e "affrontarli di faccia, smascherandoli". Il vero scopo del viaggio era però l'esatto opposto: andare lì per farsi torturare e uccidere.