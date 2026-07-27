Roma, aggredito mentre difende un amico in una rapina: muore dopo 8 giorni

L'aggressione è avvenuta la sera del 18 luglio alla stazione Palmiro Togliatti, a Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la vittima si trovava in stazione quando ha visto un suo conoscente nel mirino di un rapinatore, che gli intimava di consegnare soldi e telefonino. Mohammed, senza esitazioni, è intervenuto per proteggere l'amico ma è diventato lui stesso bersaglio dell'aggressore. L'uomo, un cittadino di origini gambiane, lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite. Anche se Mohammed era a terra ferito, l'aggressore lo ha preso a calci e infine lo ha derubato del portafoglio. L'aggressione è avvenuta all'interno della stazione ferroviaria alla periferia della Capitale, vicino alle scale che conducono al sottopasso.