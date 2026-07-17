Ad assistere alla scena un'amica della 25enne. La ragazza ha detto alla polizia che la discussione è degenerata in pochi istanti. Dopo l'attacco la giovane si sarebbe allontanata pronunciando una frase rivolta alla ferita prima di far perdere le proprie tracce. La polizia ha poi rintracciato la 19enne alcune ore più tardi al pronto soccorso del Policlinico Casilino. La giovane si era presentata ai medici con una lesione alla mano sinistra, spiegando inizialmente di essersi ferita mentre stava cucinando. Una versione che, secondo gli investigatori, non avrebbe trovato conferma negli approfondimenti successivi. Nel corso degli accertamenti la ragazza avrebbe ammesso di aver colpito la venticinquenne, pur fornendo ricostruzioni differenti sull'origine dello scontro. In un primo momento avrebbe sostenuto di aver reagito a una minaccia, affermando che l'altra giovane fosse arrivata armata. Successivamente avrebbe invece dichiarato di essersi presentata all'incontro già in possesso del coltello utilizzato durante l'aggressione. Le sue indicazioni hanno consentito agli agenti di recuperare un secondo coltello nascosto tra le aiuole nei pressi dell'incrocio tra via dell'Archeologia e via Giovan Battista Galestruzzi.