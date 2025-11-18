Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
PROFONDA FERITA AL TORACE

Roma, 37enne accoltellata sul Gra: "Aggredita dal mio compagno"

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che l'hanno vista sull'asfalto, tra gli svincoli Cassia e Flaminia. La donna versa in gravi condizioni

18 Nov 2025 - 13:58
© ansa

© ansa

Una donna di 37 anni è stata trovata a Roma, sul Grande raccordo anulare, con una profonda ferita da taglio al torace. Alla polizia avrebbe detto di essere stata colpita dal compagno, titolare del veicolo sul quale i due si trovavano prima dell'aggressione. La donna, di nazionalità peruviana, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che l'hanno vista sull'asfalto. L'episodio si è verificato lungo il tratto compreso tra gli svincoli Cassia e Flaminia, in un punto particolarmente trafficato dell'anello autostradale.

Leggi anche

Milano, donna accoltellata in strada: grave in ospedale | Arrestato l'aggressore dopo una fuga di 11 ore: era in albergo

Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: "Vittima a caso nel luogo simbolo del potere economico"

Indaga la polizia

 Sulla vicenda indaga la squadra mobile, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio e per chiarire le circostanze dell'aggressione.

Leggi anche

Milano, è morta la donna accoltellata in strada: bloccato l'ex marito | L'errore durante la fuga: ha acceso il cellulare

Ti potrebbe interessare

roma
donna accoltellata

Sullo stesso tema