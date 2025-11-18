Roma, 37enne accoltellata sul Gra: "Aggredita dal mio compagno"

Una donna di 37 anni è stata trovata a Roma, sul Grande raccordo anulare, con una profonda ferita da taglio al torace. Alla polizia avrebbe detto di essere stata colpita dal compagno, titolare del veicolo sul quale i due si trovavano prima dell'aggressione. La donna, di nazionalità peruviana, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che l'hanno vista sull'asfalto. L'episodio si è verificato lungo il tratto compreso tra gli svincoli Cassia e Flaminia, in un punto particolarmente trafficato dell'anello autostradale.