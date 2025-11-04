Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: "Vittima a caso nel luogo simbolo del potere economico"

L'aggressione è avvenuta poco dopo le nove del mattino, in una delle aree più trafficate della città. Piazza Gae Aulenti, con i suoi uffici, negozi e passaggi pedonali, rappresenta il cuore del nuovo skyline milanese, a pochi passi dal palazzo Unicredit. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Lanni si è avvicinato da dietro e ha colpito con un solo fendente, lasciando poi cadere il coltello e fuggendo tra la folla. "È un pazzo", ha detto la vittima al marito appena sopraggiunto, come riportato dal Corriere della Sera. L'uomo, ancora sotto shock, ha raccontato di essere stato avvisato da una donna che aveva soccorso sua moglie e gli aveva telefonato dal suo cellulare. "Quando sono arrivato – ha spiegato – era ancora lì, cosciente, con il coltello conficcato nella schiena. L'hanno subito sedata e portata via in ambulanza".