Roma, litiga con il coinquilino e lo ferisce con un coltello da 50 centimetri
A finire in manette un 48enne colombiano, mentre ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni portato al pronto soccorso in codice rosso
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Tutto nasce da una lite per futili motivi tra quattro coinquilini di un appartamento di Ostia Ponente, in provincia di Roma, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo. Due di loro si spostano poi in strada, in piazza Gasparri, gli animi non si placano e anzi intervengono le forze dell'ordine. È in quel momento che uno di loro, un 48enne colombiano, accoltella un uomo di 66 anni con un coltello da macellaio lungo 50 centimetri, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni.
Mentre il ferito veniva soccorso dai sanitari presenti, i poliziotti hanno inseguito e bloccato l'aggressore sulla soglia di un'abitazione dove un conoscente cercava di nasconderlo. L'arma è stata recuperata poco dopo dagli agenti. Dagli accertamenti è emerso che la lite sarebbe nata per futili motivi legati alla convivenza.
Ferite guaribili in 30 giorni
L'uomo colpito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, con lesioni giudicate guaribili in circa 30 giorni. Mentre l'aggressore, è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'operato della polizia di Stato è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.