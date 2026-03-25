Anzio (Roma), 14enne a scuola con un coltello

In un istituto scolastico di Anzio (Roma), sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile su segnalazione della dirigente per presunto possesso di armi. Una 14enne è stata trovata con un coltello a serramanico e due grammi di marijuana nella borsa. La giovane è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere e segnalata alla prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.