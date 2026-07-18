Teramo, cena in famiglia degenera: il nipote aggredisce la zia, che in risposta lo accoltella

Doveva essere una cena in famiglia come tante e invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne, che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni, entrambi presenti al fatto. Il giovane ha un polmone perforato: la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore.