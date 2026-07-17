Lite tra vicini a Palermo, uomo ucciso a coltellate

Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite tra vicini avvenuta a Bonagia, rione del capoluogo siciliano. Le indagini sono condotte dalla polizia, che è alla ricerca dell'aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare l'uomo. La vittima si chiama Vito Petrino, ed era un rappresentante in pensione. Durante la lite, il 69enne è stato affrontato dall'aggressore armato di coltello, mentre la moglie è stata strattonata durante la fuga dell'assassino. I figli, sul luogo dell'incidente, sono sotto choc. Si indaga sul movente.