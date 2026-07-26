Usa, otto persone morte dopo un incendio in una casa in Michigan: tra queste sei bambini

Stando a quando riportato, le fiamme sono divampate in una casa a Grand Haven Township, sulla sponda orientale del lago Michigan, a circa 40 chilometri a ovest di Grand Rapids. Una volta entrati nella casa, polizia e vigilia del fuoco hanno rinvenuto i corpi delle vittime la cui identificazione non è stata del tutto completata, mentre non sono ancora chiare le cause del decesso. L'età dei bambini è stimata tra i 5 e i 15 anni. Una delle ipotesi al vaglio è quella di un omicidio-suicidio.