Sparatoria in Germania, la polizia: "Cinque morti, un arresto"

Secondo un portavoce della polizia, "sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco nel centro città e ci sono diverse vittime". Le forze dell'ordine avrebbero già fermato almeno un sospettato, anche se la situazione viene descritta come ancora in evoluzione. Testimoni oculari citati da un'agenzia fotografica parlano di più morti sul posto, mentre secondo il servizio pubblico Ndr il bilancio provvisorio sarebbe di almeno cinque vittime. Non è ancora noto se tra le vittime vi siano bambini o adolescenti.