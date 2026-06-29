Sparatoria in Germania, la polizia: "Cinque morti, un arresto"

Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un "grande dispiegamento di forze" nell'area della Dankersstraße e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
La sparatoria e le vittime: "Fermato un sospettato"
Secondo un portavoce della polizia, "sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco nel centro città e ci sono diverse vittime". Le forze dell'ordine avrebbero già fermato almeno un sospettato, anche se la situazione viene descritta come ancora in evoluzione. Testimoni oculari citati da un'agenzia fotografica parlano di più morti sul posto, mentre secondo il servizio pubblico Ndr il bilancio provvisorio sarebbe di almeno cinque vittime. Non è ancora noto se tra le vittime vi siano bambini o adolescenti.
La polizia: "Evitate l'area"
Le autorità non hanno al momento fornito indicazioni sul movente o sul contesto della sparatoria. La polizia di Lueneburg ha diffuso un messaggio sui social chiedendo di "evitare l'area". Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore. Secondo Bild, due elicotteri hanno sorvolato la cittadina da 50mila abitanti per diversi minuti.