Apre il fuoco e uccide 4 persone: "Avevano litigato" | Spara ad altri due familiari, poi si toglie la vita
È successo a Muscatine, in Iowa orientale. Il sospettato ha ucciso sei persone in due abitazioni e un negozio di famiglia, poi si è tolto la vita
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Ha aperto il fuoco nella sua abitazione, uccidendo quattro persone. Poi è fuggito per le strade di Muscatine, nell'Iowa orientale. Quando la polizia ha trovato Ryan Willis McFarland, il 52enne ha rivolto l'arma verso sé stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti, indagando sul movente e sulle modalità dell'ennesima sparatoria, si sono recati in altre parti della città. In un appartamento e in un'officina hanno trovato altri due cadaveri. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e sette le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
Gli spari e il suicidio del killer
L'allarme è scattato intorno all'una di pomeriggio di lunedì 1 giugno. Gli agenti sono intervenuti in una casa dopo che i vicini e alcuni passanti avevano parlato di diversi colpi di arma da fuoco sparati all'interno dell'edificio. Lì hanno trovato quattro cadaveri con ferite compatibili con proiettili. Gli investigatori si sono subito messi sulle tracce del presunto killer. Lo hanno trovato su un sentiero pedonale vicino al fiume Mississippi, che taglia la città di Muscatine. Quando Ryan McFarland ha visto gli agenti, si è sparato. Inutili i tentativi di soccorso.
Le altre due vittime in altre zone della città
Fin dalle prime analisi e dai primi riscontri investigativi, la polizia locale stava battendo la pista della lite familiare. Tutte e cinque le vittime, compreso lo sparatore, facevano infatti parte dello stesso nucleo. Collegando altri due allarmi scattati in altre zone della città, in cui si parlava di spari, gli agenti hanno rinvenuto in una seconda casa e in un negozio altri due cadaveri. Anche questi erano familiari del killer 52enne. Il dipartimento di polizia della città sta continuando a indagare sulla sparatoria, lavorando per esaminare le scene del crimine e condurre interrogatori per chiarire la dinamica e il possibile movente della strage.