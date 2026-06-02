Apre il fuoco e uccide 4 persone: "Avevano litigato" | Spara ad altri due familiari, poi si toglie la vita

Ha aperto il fuoco nella sua abitazione, uccidendo quattro persone. Poi è fuggito per le strade di Muscatine, nell'Iowa orientale. Quando la polizia ha trovato Ryan Willis McFarland, il 52enne ha rivolto l'arma verso sé stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti, indagando sul movente e sulle modalità dell'ennesima sparatoria, si sono recati in altre parti della città. In un appartamento e in un'officina hanno trovato altri due cadaveri. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e sette le vittime farebbero parte della stessa famiglia.