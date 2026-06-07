Stati Uniti

Ohio, sparatoria in un festival di rievocazione storica: almeno 12 feriti

La polizia è a caccia degli autori. Due vittime in condizioni critiche

07 Giu 2026 - 06:58
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Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la Cnn. Il dipartimento di polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti, almeno 12, sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il dipartimento di polizia di Toledo su Facebook. Due delle vittime sono in condizioni critiche. La polizia chiede alla popolazione di evitare la zona durante le indagini.

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