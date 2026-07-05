Sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 Luglio: diversi feriti, tra cui 4 bambini

Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, New York, nella tarda serata mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'Indipendenza americana. Gli agenti, stando a quanto riportano fonti del Dipartimento di Polizia di New York, sono intervenuti alle 22.37 dopo la segnalazione di una sparatoria al civico 2900 di West 31st Street. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, ma gli agenti hanno recuperato un'arma da fuoco sul luogo dell'incidente. Le indagini sono in corso e la polizia è alla ricerca del responsabile.