Sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 Luglio: diversi feriti, tra cui 4 bambini

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Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, New York, nella tarda serata mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'Indipendenza americana. Gli agenti, stando a quanto riportano fonti del Dipartimento di Polizia di New York, sono intervenuti alle 22.37 dopo la segnalazione di una sparatoria al civico 2900 di West 31st Street. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, ma gli agenti hanno recuperato un'arma da fuoco sul luogo dell'incidente. Le indagini sono in corso e la polizia è alla ricerca del responsabile.
I feriti
Tra le vittime, le cui identità non sono state rese pubbliche, ci sono uomo di 33 anni e una ragazza di 21 anni colpiti al petto, una donna di 25 anni, un ragazzo di 14 anni, un ragazzo di 12 anni e un bambino di 7 anni colpiti alle gambe o alla coscia. Inoltre un uomo di 37 anni è stato colpito alla spalla, mentre un bambino di 6 anni è stato colpito allo stomaco. Sette delle vittime sono in condizioni stabili, mentre la ragazza di 21 anni è in condizioni critiche. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.