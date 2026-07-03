Il Papa agli Usa: "Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione"

"Negli ultimi 250 anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il Paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione". Lo ha detto Papa Leone XIV nel discorso pronunciato alla cerimonia dell'accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, il riconoscimento statunitense assegnato a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Secondo il Pontefice, "è stato lo stesso amore per la libertà a spingere gli Stati Uniti, nelle ore più buie del secolo scorso, durante le due guerre mondiali, a guardare oltre i propri confini e, con grandi sacrifici, a difendere la causa della libertà anche al di fuori del proprio territorio".