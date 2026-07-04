Festa dell'Indipendenza americana: il 4 luglio gli Stati Uniti compiono 250 anni

Tradizione irrinunciabile per il 4 luglio è il barbecue: hamburger, hot dog e bistecche cotte alla griglia vengono insaporite con spezie e salsa barbecue. Non possono poi mancare il grilled corn (la classica pannocchia arrostita, servita con burro e un pizzico di sale), la Caesar salad, la potato salad (insalata di patate) e la creamy coleslaw (insalata di cavolo con salsa cremosa). Molto apprezzate, poi, le crostate decorate con fragole e mirtilli, che riprendono i colori della bandiera americana insieme al bianco della pasta o della crema.