Trump, orgoglio 4 luglio: "Da sempre la migliore nazione della Terra, siamo i più potenti"

"Il meglio deve ancora venire" - In conclusione, Trump ha esaltato ancora lo spirito americano e, di rimbalzo, la sua amministrazione: "Dopo due secoli e mezzo, questa repubblica americana è ancora forte, e ci amiamo l'un l'altro. Questo si è visto stasera. Avevate sentito che era finita, e cosa è successo? Siete tornati. E questa bandiera americana sventola ancora fiera, libera e splendida". "Siamo prosperati e fioriti - ha proseguito - perché i nostri padri fondatori erano grandi. La nostra causa era giusta: il nostro popolo è coraggioso. La nostra cultura è eccezionale e il nostro destino è scritto da Dio. E come possiamo vedere qui stasera, dopo 250 anni, lo spirito del 1776 vive ancora in tutti noi. Risuona ancora nei cuori della capitale della nostra nazione. Arde ancora nel cuore di ogni patriota, tuona in ogni città e paese, e illumina ancora il mondo intero con il bagliore della libertà americana. E non c'è niente di simile. Con i nostri 250 anni, potremmo essere la più antica repubblica costituzionale sulla Terra, ma il nostro Paese è solo all'inizio, perché il meglio deve ancora venire. Siamo all'alba di una nuova età dell'oro".