Trump, orgoglio 4 luglio: "Da sempre la migliore nazione della Terra, siamo i più potenti"
L'intervento rinviato di oltre due ore a causa del maltempo: "Non c'erano fulmini che potessero fermarci". Nuovo attacco ai "comunisti": "Qui non potranno farcela mai, nessuno ci può togliere la libertà"
© Afp
"Hanno visto un fulmine e io ho detto: non c'è modo che, anche se dobbiamo parlare davanti a una sola persona alle quattro del mattino, io non possa essere qui. Non c'era modo che potessimo essere dissuasi". Così Donald Trump ha dato il via, dopo oltre due ore di ritardo, al suo discorso al Washington Mall per la celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana. La grande cerimonia è stata preceduta infatti da forti temporali che hanno portato alla temporanea evacuazione del sito. Il presidente statunitense ha ringraziato i 150mila presenti ("È la cosa più folle che si sia mai vista") e ha poi cominciato un lunghissimo intervento tra esaltazione della storia e del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del Paese e messaggi agli oppositori interni ed esteri.
Il nuovo attacco ai "comunisti" - "Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, i più forti, i più potenti, nessuno è come noi, tutti vogliono essere come noi, siamo la terra della libertà, il faro della speranza, siamo più ricchi e forti come mai", ha esordito Trump mettendo mano alla retorica e all'autocelebrazione. La storica prima bandiera con le 13 stelle, risalente al 1777, è stata l'occasione per un nuovo attacco ai rivali politici, radunati sotto la cupola del "comunismo": "Questa era la bandiera che sventolò vittoriosa a Saratoga, e queste erano le stelle e strisce che sventolavano trionfanti quando gli inglesi sventolarono la bandiera bianca della resa a Yorktown. Nessuno pensava che fosse possibile. Erano la più grande potenza mondiale, e si arresero, e quello fu l'inizio. Da allora, il mondo intero ha capito che gli americani non permetteranno mai a nessuno di portarci via la nostra libertà. Non succederà. E tutti questi discorsi dei comunisti non hanno alcuna possibilità. Nemmeno una possibilità. Non vogliamo i comunisti nel nostro Paese. Non ha mai funzionato e non funzionerà mai. I nostri guerrieri non hanno combattuto il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per vedere quella minaccia rialzare la sua brutta testa proprio qui in America. Non lo permetteremo. Vogliamo fermare una minaccia del genere immediatamente, prima ancora che inizi, è come un cancro. Bisogna stroncarla sul nascere. Bisogna stroncarla in fretta".
"Siamo i più potenti, l'impero della libertà" - A livello internazionale, invece, Trump non ha mancato di sottolineare i successi ottenuti nelle campagne in Iran e Venezuela. "La nostra ascesa a nazione più forte e potente del mondo non è stata un caso fortuito della storia" - ha detto - è successo perché abbiamo ricostruito il nostro esercito durante il mio primo mandato. Lo abbiamo utilizzato un po' anche nel nostro... in realtà dovrei dire terzo mandato, ma non lo farò perché non voglio polemiche. Ma lo abbiamo utilizzato e abbiamo ottenuto un successo straordinario. Guardate il Venezuela, guardate l'Iran, li abbiamo annientati, abbiamo annientato i loro eserciti. Abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà".
"Il meglio deve ancora venire" - In conclusione, Trump ha esaltato ancora lo spirito americano e, di rimbalzo, la sua amministrazione: "Dopo due secoli e mezzo, questa repubblica americana è ancora forte, e ci amiamo l'un l'altro. Questo si è visto stasera. Avevate sentito che era finita, e cosa è successo? Siete tornati. E questa bandiera americana sventola ancora fiera, libera e splendida". "Siamo prosperati e fioriti - ha proseguito - perché i nostri padri fondatori erano grandi. La nostra causa era giusta: il nostro popolo è coraggioso. La nostra cultura è eccezionale e il nostro destino è scritto da Dio. E come possiamo vedere qui stasera, dopo 250 anni, lo spirito del 1776 vive ancora in tutti noi. Risuona ancora nei cuori della capitale della nostra nazione. Arde ancora nel cuore di ogni patriota, tuona in ogni città e paese, e illumina ancora il mondo intero con il bagliore della libertà americana. E non c'è niente di simile. Con i nostri 250 anni, potremmo essere la più antica repubblica costituzionale sulla Terra, ma il nostro Paese è solo all'inizio, perché il meglio deve ancora venire. Siamo all'alba di una nuova età dell'oro".