"Ho fatto gli auguri al presidente Trump e a tutti gli americani in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Abbiamo avuto un'ottima conversazione telefonica". È quanto ha fatto sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Naturalmente, io e il presidente Trump abbiamo discusso della situazione attuale sul fronte e in ambito diplomatico. Esiste una prospettiva concreta di porre fine a questa guerra, e la determinazione degli Stati Uniti avrà un'importanza decisiva", ha aggiunto Zelensky. "Abbiamo concordato di proseguire il colloquio di persona durante il vertice Nato ad Ankara", ha concluso.