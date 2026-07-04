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Guerra Russia Ucraina

Zelensky: "Attacco contro il centro di Sumy, 4 morti e 27 feriti. Anche bambini"

"Usate bombe aeree guidate, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie"

04 Lug 2026 - 06:36
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© Ansa

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"A Sumy sono in corso operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky sottolineando che "è fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine".

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