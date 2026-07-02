Esplosione a Monaco, l'attentatore "sarebbe in realtà una donna ucraina camuffata da uomo | Potrebbe essere fuggita in Italia"

Si è così diretta verso la casa, salendo i tre gradini davanti al portone d'ingresso e lasciando in terra il pacco bomba. Poi, molto velocemente, ha lasciato la zona, fermandosi soltanto per verificare che la famiglia entrasse nella palazzina. Per primo, ha superato il portone il 13enne figlio di Ermolaev, che resterà ferito lievemente. Ma è nel momento in cui Anna Nasobina è passata vicino all'ordigno che la presunta attentatrice ha fatto scattare il comando a distanza che ha provocato l'esplosione. È infatti Nasobina, ancora oggi, la più gravemente ferita, in prognosi riservata e con le gambe amputate.