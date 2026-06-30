Esplosione a Monaco, il procuratore: "Escluso il terrorismo" | Si indaga per tentato omicidio

L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni sono rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di lunedì 29 giugno in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Come affermato da Stéphane Thibault, procuratore generale del Principato, "non è un attacco che può essere classificato come terrorismo". L'indagine prosegue dunque per tentato omicidio.