Il profilo dell'imprenditore resta però controverso. Dopo l'annessione russa della Crimea nel 2014, Ermolaev aveva dichiarato di aver perso tutti i suoi beni nella penisola, tra cui alcuni asset legati alla produzione e vendita di bevande alcoliche; settore in cui era considerato una figura dominante. Durante la guerra, la Russia ha distrutto nell'aeroporto di Dnipro diversi impianti e anche un jet privato Gulfstream G150, riconducibile al magnate.



Secondo Forbes, la sua società ha poi chiesto a Mosca 259 milioni di grivne (circa 5 milioni di euro al tasso di cambio attuale) di risarcimento danni. Allo stesso tempo, l'oligarca è stato accusato in Ucraina di aver mantenuto attività economiche in Crimea anche in seguito all'annessione da parte russa. Il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino lo ha posto sotto sanzioni nel 2023 per presunta collaborazione con la Russia, con misure della durata di dieci anni che prevedono, tra l'altro, il congelamento dei beni e la cessazione delle attività finanziarie.



Secondo media ucraini citati dall'emittente televisiva Bfmtv, le sanzioni sarebbero legate alla prosecuzione di attività nel commercio di alcolici in Crimea. Ermolaev ha respinto le accuse, minacciando azioni legali contro chi le ha formulate. La stampa francese ha segnalato il suo nome tra gli oligarchi rifugiatisi in Costa Azzurra e a Monaco, il cosiddetto "battaglione di Monaco", dove nel 2022 sarebbe stato visto condurre uno stile di vita molto agiato tra automobili di lusso, mega yacht e ville.