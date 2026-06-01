Vicenza, dopo l'atto intimidatorio parla il giornalista Cappellari: "Escludo che c'entri la camorra"

Cappellari ripercorre i minuti antecedenti l'esplosione: "Sono tornato a casa intorno alle 23.15, mi sono fermato a fare due chiacchiere con i vicini e poi sono entrato. E di lì a poco è esplosa la bomba". Il ragazzo è sempre più convinto che qualcuno lo tenga d'occhio: "Credo di essere spiato", spiega aggiungendo "la bomba è esplosa esattamente cinque minuti dopo il mio ingresso a casa". Le telecamere, racconta ancora il ragazzo, hanno ripreso tutto. "Si vede una persona a piedi, con il volto coperto e una pistola in mano. Si avvicina alla recinzione, mette dentro la lettera di minacce e poi piazza la bomba davanti al cancello".