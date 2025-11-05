Sigfrido Ranucci: "Non ho mai pensato che dietro l'attentato che ho subito il 16 ottobre ci fosse una mano politica"

"È una vicenda delicata che nasce quando noi di Report facciamo l'inchiesta sul padre della Premier Meloni, con il quale ricordo lei non aveva alcun rapporto da anni, e raccontiamo che lui aveva iniziato a trasportare droga per il clan Senese. Quell'inchiesta suscitò grande preoccupazione all'interno della presidenza del consiglio - prosegue Ranucci - da quelle che poi sono state le mie informazioni si è cercato di capire chi fosse stata la nostra fonte. Ora non so se sono stato seguito materialmente ma so che è stato attivato un meccanismo per cercare di capire chi fosse il nostro informatore. Si temeva fosse qualcuno dei servizi segreti ma questo non è accaduto per fortuna. Questa è una vicenda che non ho mai raccontato per due anni a nessuno ma è normale che se in una sede istituzionale mi viene fatta una domanda io rispondo" continua il giornalista.