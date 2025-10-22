Attentato Ranucci, Piantedosi: "Attacco a libertà di stampa ma offensivo adombrare colpe del governo"

Dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Torvaianica, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha riferito oggi alla Camera dei Deputati. Nel corso dell'informativa urgente, ha espresso "la piena solidarietà, mia e di tutto il governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia" e ha definito l'esplosione avvenuta davanti all'abitazione del giornalista Rai come "un atto vigliacco e criminale che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia". Il titolare del Viminale ha anche precisato che "chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Secondo i dati forniti alla Camera, gli episodi di intimidazione nei confronti dei giornalisti sarebbero in calo rispetto agli anni precedenti. Intanto le forze dell'ordine proseguono le indagini sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, mentre sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno al giornalista.