Cronaca
al termine dell'audizione in Procura

Ranucci dai pm: "Delineate cinque tracce importanti che riconducono agli stessi ambiti"

Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un passante che, giovedì sera, avrebbe visto un uomo incappucciato a poca distanza dall'abitazione del giornalista a Pomezia

17 Ott 2025 - 18:27
© Ansa/Tgcom24

© Ansa/Tgcom24

"Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però, per coincidenza, alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare".  E' quanto afferma il giornalista Sigfrido Ranucci al termine dell'audizione svolta in Procura a Roma dopo che la sua auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta esplodere nella notte di fronte all'abitazione di Pomezia. "Sto presentando denunce su minacce ricevute dal 2021, quattro in particolare quelle più pesanti. Da quello che so al momento sono tutti fascicoli contro ignoti", ha aggiunto.

Ranucci è stato ascoltato per circa due ore dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, in qualità di persona informata sui fatti dopo l'attentato di cui è stato vittima nella serata di giovedì.

Attentato contro il giornalista Ranucci, distrutte due auto

1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Un passante avrebbe visto un uomo incappucciato vicino casa Ranucci

 Intanto, in queste ore, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un passante che, giovedì sera, avrebbe visto un uomo incappucciato a poca distanza dall'abitazione di Ranucci, a Pomezia. Non è escluso che chi ha posizionato l'ordigno rudimentale abbia seguito gli spostamenti del giornalista e il percorso seguito per rientrare nella villetta. Nelle vicinanze dell'abitazione è stata trovata un'auto rubata. 

sigfrido ranucci
roma

Sullo stesso tema