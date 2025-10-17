Ranucci dai pm: "Delineate cinque tracce importanti che riconducono agli stessi ambiti"

"Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però, per coincidenza, alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare". E' quanto afferma il giornalista Sigfrido Ranucci al termine dell'audizione svolta in Procura a Roma dopo che la sua auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta esplodere nella notte di fronte all'abitazione di Pomezia. "Sto presentando denunce su minacce ricevute dal 2021, quattro in particolare quelle più pesanti. Da quello che so al momento sono tutti fascicoli contro ignoti", ha aggiunto.