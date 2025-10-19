Bomba contro il giornalista Ranucci: ipotesi criminalità e ultras, indaga l'Antimafia

L'attentato con una bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci non viene considerato un semplice atto vandalico: per gli inquirenti si tratta con ogni probabilità di un'intimidazione legata alla sua attività giornalistica. L'ordigno è esploso giovedì sera a Campo Ascolano, vicino Roma, danneggiando le auto del conduttore di Report. Le indagini sono state affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che lavora insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo e ai RIS per ricostruire dinamica e movente. Al vaglio più piste, tutte collegate a contesti già affrontati dalla trasmissione di Ranucci: ambienti della criminalità organizzata locale, frange dell'estrema destra e del tifo ultras. Elementi che lo stesso Ranucci avrebbe riportato durante le audizioni in procura. "Potrebbe essere un avvertimento per un'inchiesta ancora non trasmessa, ma che si ricollega a ciò che abbiamo già raccontato", ha dichiarato il giornalista. L'episodio ha sollevato forte allarme nel mondo istituzionale e nella società civile: da più parti si parla di un "attacco diretto alla libertà d'informazione".