Elly Schlein: "Libertà a rischio quando la destra governa" | Meloni: "Puro delirio, si vergogni"

Il suo atto d'accusa Schlein lo pronuncia al congresso del Pse, dove afferma: "In Italia c'è un'estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccando le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Sigfrico Ranucci, vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo".