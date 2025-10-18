Elly Schlein: "Libertà a rischio quando la destra governa" | Meloni: "Puro delirio, si vergogni"

Duro scontro fra la segretaria del Pd e il premier. Schlein attacca al congresso Pse sui "tagli a sanità e spesa pubblica" e dice che la destra "produce odio". Il presidente del Consiglio ribatte: "Solo falsità"
© Ansa
E' scontro fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che accusa "l'estrema destra" al governo in Italia dicendo che mette "a rischio libertà e democrazia". "Stanno tagliando sanità e spesa pubblica e producono propaganda e odio", avverte la segretaria del Pd. Immediata la replica del premier, che contrattacca: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, diffondi falsità".
Il suo atto d'accusa Schlein lo pronuncia al congresso del Pse, dove afferma: "In Italia c'è un'estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccando le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Sigfrico Ranucci, vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo".