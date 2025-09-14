Pd, Schlein chiude la Festa dell’Unità: "Uniti e compatti batteremo la destra"

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha concluso la Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia con un appello all'unità del centrosinistra e una serie di affondi contro il governo guidato da Giorgia Meloni. "Non vi faremo più il favore di dividerci. Uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle elezioni politiche", ha dichiarato dal palco davanti ai militanti. "Son ottant'anni di Feste dell'Unità, ottant'anni di militanza, di tavolate, di dibattiti e musica. Non c'è niente di paragonabile al mondo, dobbiamo esserne orgogliosi", ha aggiunto Elly Schlein. Le feste dell'Unità sono "l'idea che la buona politica non si muove sulle spalle delle traiettorie individuali, ma nel noi, anche oggi in una società frammentato, le feste restano un avamposto e un presidio di democrazia".