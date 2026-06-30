Monaco, esplosione in un palazzo: ferito gravemente un oligarca ucraino | Il capo del governo: "Probabile attentato"

L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il palazzo si trova tra Boulevard d'Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. "È molto probabile che si tratti di un attentato", ha dichiarato Christophe Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco.