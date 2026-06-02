Charlène di Monaco per la prima volta in Spagna in missione ufficiale: è subito feeling con la regina Letizia. Il re Felipe VI di Spagna e il presidente del governo Pedro Sanchez hanno ricevuto a Madrid il principe Alberto II di Monaco, in visita ufficiale in Spagna nell'ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'apertura della prima rappresentanza diplomatica tra i due Paesi. Il sovrano spagnolo ha accolto il principe al Palazzo della Zarzuela per un incontro seguito da un pranzo di lavoro. Successivamente Alberto II si è recato al Palazzo della Moncloa, dove ha avuto un colloquio con Sanchez, con un focus sulle relazioni bilaterali e le principali sfide internazionali.