Royal Ascot 2025, dai reali al pubblico: i cappelli più scenografici
© Ansa | Royal Ascot 2025: i cappelli più scenografici
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In occasione del 150esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Spagna e il principato di Monaco, il re Felipe VI ha ricevuto il principe Alberto e la consorte presso il Palazzo della Zarzuela
© Getty
Charlène di Monaco per la prima volta in Spagna in missione ufficiale: è subito feeling con la regina Letizia. Il re Felipe VI di Spagna e il presidente del governo Pedro Sanchez hanno ricevuto a Madrid il principe Alberto II di Monaco, in visita ufficiale in Spagna nell'ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'apertura della prima rappresentanza diplomatica tra i due Paesi. Il sovrano spagnolo ha accolto il principe al Palazzo della Zarzuela per un incontro seguito da un pranzo di lavoro. Successivamente Alberto II si è recato al Palazzo della Moncloa, dove ha avuto un colloquio con Sanchez, con un focus sulle relazioni bilaterali e le principali sfide internazionali.
"Oggi ho incontrato Sua Altezza serenissima il principe Alberto II di Monaco", ha poi informato il premier spagnolo in un messaggio su X. "Celebriamo i 150 anni della rappresentanza diplomatica del principato in Spagna", ha aggiunto, sottolineando "un legame costruito su una storia condivisa, valori europei e un fermo impegno per la cooperazione multilaterale in ambiti come la protezione degli oceani".
La visita, alla quale partecipa anche la principessa Charlène, sposata da 15 anni con Alberto II, alla sua prima missione ufficiale in Spagna da quando è entrata nella famiglia reale monegasca, ha incluso una tappa al Real Giardino Botanico di Madrid, dove è allestita una delle mostre commemorative dell'istituzione delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Grande sintonia tra la ex nuotatrice e Letizia Ortiz, moglie del re Felipe.
Felipe e Letizia hanno visitato insieme ad Alberto e Charlene di Monaco le mostre "8° Forum degli Artisti di Monaco" e "Monaco e Spagna: Cinque Secoli di Storia Condivisa" presso il Padiglione Villanueva del Giardino Botanico Reale. Le esposizioni, organizzate dall'ambasciata di Monaco in Spagna, mettono in luce i legami storici, culturali e diplomatici delle due nazioni, un'amicizia che, afferma la Zarzuela, trascende i confini geografici.
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