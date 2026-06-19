Dopo la fine di quella storia ha vissuto una breve parentesi con il regista italiano Lamberto Sanfelice, prima di ritrovare la serenità accanto al produttore cinematografico Dimitri Rassam. Dalla loro unione è nato il secondogenito Balthazar e nel 2019 sono arrivate anche le nozze, celebrate tra Monaco e la Provenza. Quel matrimonio, però, si è concluso nel 2024. Oggi, accanto a Nicolas Mathieu, Charlotte sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio, fedele a quella discrezione che ha sempre contraddistinto la sua vita.