Non solo Rinat Akhmetov ed Ermolaev: quanti sono gli oligarchi che risiederebbero nel Principato di Monaco

Avere dati precisi tuttavia è quasi impossibile: le autorità monegasche infatti mantengono uno strettissimo riserbo sui registri di residenza, sebbene diverse inchieste giornalistiche abbiano evidenziato la presenza nel Principato di magnati sia russi sia ucraini. A rendere ancora più complesso il calcolo è la questione dei passaporti. Molti dei grandi investitori dell'Est Europa si sarebbero stabiliti a Montecarlo non come cittadini russi o ucraini, ma usufruendo di seconde cittadinanze europee.