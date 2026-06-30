Non solo Rinat Akhmetov ed Ermolaev: quanti sono gli oligarchi che risiederebbero nel Principato di Monaco

Ufficialmente un censimento, non esiste. Di sicuro non c'è solo il nome di Vadim Ermolaev, rimasto in queste ore ferito nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale di Monaco, tra gli oligarchi che graviterebbero stabilmente nel Principato.
Oligarchi nel Principato di Monaco? Non esistono dati ufficiali
Avere dati precisi tuttavia è quasi impossibile: le autorità monegasche infatti mantengono uno strettissimo riserbo sui registri di residenza, sebbene diverse inchieste giornalistiche abbiano evidenziato la presenza nel Principato di magnati sia russi sia ucraini. A rendere ancora più complesso il calcolo è la questione dei passaporti. Molti dei grandi investitori dell'Est Europa si sarebbero stabiliti a Montecarlo non come cittadini russi o ucraini, ma usufruendo di seconde cittadinanze europee.
A Monaco un residente su tre sarebbe milionario
Nonostante l'assenza di censimenti governativi, diversi media - in particolare la stampa francese e ucraina - avrebbero documentato negli ultimi anni una presenza tutt'altro che marginale, considerando comunque che più di 12mila dei 39mila residenti di Monaco sarebbero milionari, circa una persona su tre.
Akhmetov, l'uomo più ricco dell'Ucraina
Recentemente, per esempio, si è parlato anche di Rinat Akhmetov, l'uomo più ricco di tutta l'Ucraina, con un patrimonio stimato a marzo da "Forbes" in 7,8 miliardi di dollari. Il suo nome è salito agli onori delle cronache internazionali in quanto protagonista dell'acquisto dell'immobile più costoso mai fatto da un privato nella storia: un appartamento di 2.500 metri quadri su cinque piani affacciati sul Mediterraneo, 21 stanze, piscina privata. Dove? Nel quartiere più esclusivo che il Principato di Monaco abbia mai costruito, Mareterra. Prezzo: 471 milioni di euro, 554 milioni di dollari.
OItre a lui, i media ucraini avrebbero individuato nel Principato o nelle immediate vicinanze anche altri volti noti: tra questi ci sarebbero quello del deputato ucraino Ihor Abramovych, dei fratelli Hryhoriy e Ihor Surkis, storici magnati ucraini del settore energetico e molto noti nel mondo del calcio (legati alla Dinamo Kiev), e ancora il magnate del settore minerario Kostiantyn Zhevago.
Uno dei luoghi preferiti dagli oligarchi russi
Accanto all'ondata ucraina, Monaco rimarrebbe storicamente uno dei luoghi privilegiati anche dai miliardari russi. Tra i nomi più noti legati al Principato ci sarebbe per esempio, quello del magnate Dmitry Rybolovlev, patron della squadra di calcio locale dell'AS Monaco, da anni radicato nel tessuto economico della città. Ma anche quello di Ruslan Goryukhin, imprenditore russo del settore energetico.