Usa, ex atleta olimpico incriminato per aver "danneggiato la Reflecting Pool del Lincoln Memorial"

Il canoista americano David Hearn, ex atleta olimpico, è stato incriminato da un gran giurì a Washington dopo essere stato arrestato il mese scorso con l'accusa di aver danneggiato la vasca del Lincoln Memorial. "Non ho vandalizzato nulla", ha dichiarato al Washington Post, spiegando che si trovava lì dopo un giro in bicicletta. "Non ho distrutto, rotto o strappato niente. Nel momento in cui mi sono reso conto di cosa stesse accadendo, mi stavano già mettendo le manette", ha ricordato. Il canoista ha raccontato di essere andato al Lincoln Memorial per vedere la ristrutturazione della Reflecting Pool.

