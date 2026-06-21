Alghe e plastica blu nella Reflecting Pool di Washington, ondata di arresti per vandalismo | Trump: "Anni di carcere"
Il presidente Usa da giorni sostiene la tesi di atti vandalici, ma per gli esperti l'acqua torbida sarebbe data dal caldo e da lavori compiuti male
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Le forze dell'ordine americane hanno arrestato una serie di persone, tra cui un ex atleta olimpico, con l'accusa di "atti di vandalismo" contro la vasca riflettente del Lincoln Memorial. Secondo quanto ha dichiarato il presidente Donald Trump, avrebbero danneggiato volontariamente il grande (e costosissimo) progetto di colorare la Reflective Pool di "blu America", rendendo le acque torbide di alghe e pezzi di vernice bluastra. In realtà, secondo molti esperti, il risultato sarebbe la diretta conseguenza della maxi ristrutturazione voluta dal tycoon. Che così, oltre ad aver speso undici volte tanto quello che aveva dichiarato ufficialmente, si è visto trasformare in grande motivo di imbarazzo il suo fiore all'occhiello per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza americana.
La mega restaurazione di Trump da 14 milioni
La Reflective Pool, l'immensa "piscina" in cui si specchia il Lincoln Memorial a Washington, doveva essere l'emblema della "americanità". Del Make America Great Again. Doveva riflettere il "blue American flag". Proprio per questo, e per distanziarsi dalle amministrazioni Obama e Biden che secondo lui avevano lasciato la vasca in condizioni "sporche e disgustose", Trump ne aveva ordinato la restaurazione, facendola prosciugare completamente e chiedendo che il fondale fosse dipinto proprio del blu presente sulla bandiera degli Stati Uniti. In progetto inizialmente annunciato con un costo intorno ai 2 milioni, poi lievitati fino a 14,2 milioni di dollari. E che hanno attirato aspre critiche per l'assegnazione degli appalti ad aziende legate a Trump o a suoi finanziatori senza una gara pubblica.
La proliferazione di alghe e i danni alla vernice
Poco dopo aver terminato i lavori e aver riempito nuovamente la Reflecting Pool con i suoi 25 milioni di litri d'acqua, la piscina ha smesso di riflettere blu e ha iniziato a colorarsi di verde. Per dirla come alcuni comici satirici, di un "verde Messico". Un fenomeno facilmente spiegabile: la vernice blu scuro sul fondo infatti assorbe maggiormente i raggi solari rispetto al cemento chiaro, scaldando l'acqua e creando l'habitat perfetto per una proliferazione rapidissima di alghe e cianobatteri. Specialmente con il caldo estivo. Nel disperato tentativo di ripulire l'acqua prima delle celebrazioni di luglio, i tecnici del National Park Service hanno iniziato a gettare massicce dosi di perossido di idrogeno e ad attivare aspiratori. Causando però gravi danni alla pellicola di vernice blu, che ha iniziato a staccarsi dal fondo a grandi strisce e a venire a galla.
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Alghe e pezzi di plastica blu ricoprono alcune parti della vasca del Lincoln Memorial
L'ondata di arresti e le manette all'ex olimpionico: "Rischiano anni di carcere"
Donald Trump è però convinto che non si tratti né di biologia né di lavori eccessivamente aggressivi e fatti male. Per il tycoon si tratta di evidenti atti vandalici, compiuti per minare la sua presidenza e la sua immagine. In un post social il leader degli Stati Uniti ha sostenuto che ignoti "hanno danneggiato l'area erbosa circostante e il rivestimento interno" della vasca, ipotizzando l'uso di sostanze chimiche come quelle usate per tracciare sul prato del National Mall la scritta "86 47", interpretata dai suoi sostenitori come una minaccia alla vita del 47esimo presidente americano.
Le forze dell'ordine avrebbero per questo arrestato diversi individui, accusati proprio di atti vandalici. Tra loro anche il tre volte atleta olimpico di canoa David Hearn, ammanettato proprio accanto alla vasca dove - questa è la sua versione - si era semplicemente soffermato per vedere le alghe al centro del dibattito pubblico da giorni. Durante questa sosta avrebbe notato un lembo del nuovo rivestimento parzialmente staccato e si è avvicinato all'acqua. Proprio in quel momento sarebbe stato fermato e arrestato per danneggiamento di proprietà pubblica. "I danni causati sono seri, rischiano anni di carcere", ha fatto sapere Donald Trump. "La Reflecting Pool non è mai stata bella come lo era una settimana fa, questi vandali sono un affronto ai presidenti George Washington e Abraham Lincoln".