Le forze dell'ordine avrebbero per questo arrestato diversi individui, accusati proprio di atti vandalici. Tra loro anche il tre volte atleta olimpico di canoa David Hearn, ammanettato proprio accanto alla vasca dove - questa è la sua versione - si era semplicemente soffermato per vedere le alghe al centro del dibattito pubblico da giorni. Durante questa sosta avrebbe notato un lembo del nuovo rivestimento parzialmente staccato e si è avvicinato all'acqua. Proprio in quel momento sarebbe stato fermato e arrestato per danneggiamento di proprietà pubblica. "I danni causati sono seri, rischiano anni di carcere", ha fatto sapere Donald Trump. "La Reflecting Pool non è mai stata bella come lo era una settimana fa, questi vandali sono un affronto ai presidenti George Washington e Abraham Lincoln".