Florida, eseguite due condanne a morte in sei ore: è la prima volta da 60 anni

Con la duplice esecuzione avvenute nel giro di poche ore, il totale delle condanne eseguite negli ultimi due anni del mandato di DeSantis sale a 31, a fronte delle sole nove registrate nei suoi primi sei anni in carica del governatore repubblicano. Con un'ulteriore esecuzione già fissata per agosto, anche il 2026 è destinato a chiudersi con un bilancio senza precedenti. Duckett e Occhicone sono, rispettivamente, i detenuti numero 11 e 12 a essere giustiziati in Florida da inizio 2026. Prima della Florida, lo Stato dell'Arkansas aveva giustiziato due detenuti lo stesso giorno con iniezione letale a tre ore di distanza nell'aprile 2017. E il Texas ha giustiziato due sicari condannati lo stesso giorno del 2000, l'anno in cui lo stato ha giustiziato 40 prigionieri.

