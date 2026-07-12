Eletto per la prima volta alla Camera dei rappresentanti nel 1994 e al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, pur mantenendo in alcune occasioni posizioni divergenti, in particolare su questioni di politica estera. Solo il mese scorso Trump aveva ribadito pubblicamente il suo sostegno al senatore del South Carolina durante un comizio telefonico per la sua campagna elettorale. "È straordinario. È stato al mio fianco per tanto tempo", aveva detto il presidente, ricordando anche il duro confronto tra i due nelle primarie repubblicane del 2016. "Dopo quella sfida siamo diventati grandi amici e mi ha aiutato quanto chiunque altro al Senato", aveva aggiunto. Con la scomparsa di Graham e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza sempre più risicata al Senato.