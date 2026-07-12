Politica Usa in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una "breve e improvvisa malattia". Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
La carriera politica
Eletto per la prima volta alla Camera dei rappresentanti nel 1994 e al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, pur mantenendo in alcune occasioni posizioni divergenti, in particolare su questioni di politica estera. Solo il mese scorso Trump aveva ribadito pubblicamente il suo sostegno al senatore del South Carolina durante un comizio telefonico per la sua campagna elettorale. "È straordinario. È stato al mio fianco per tanto tempo", aveva detto il presidente, ricordando anche il duro confronto tra i due nelle primarie repubblicane del 2016. "Dopo quella sfida siamo diventati grandi amici e mi ha aiutato quanto chiunque altro al Senato", aveva aggiunto. Con la scomparsa di Graham e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza sempre più risicata al Senato.
Il cordoglio del presidente
Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa del senatore, è arrivato anche il messaggio di cordoglio di Trump su Truth. "Il senatore Lindsey Graham, una delle persone e dei senatori più straordinari che abbia mai conosciuto, è morto! Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo! Seguiranno dettagli e disposizioni. Che tristezza!".
Il sostegno a Kiev
La notizia della sua scomparsa giunge a pochi giorni da una visita ufficiale a Kiev, dove venerdì aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel maggio 2023 era stato anche emesso un mandato di cattura da parte della Russia per il suo sostegno allo sforzo bellico ucraino nel contesto dell'invasione