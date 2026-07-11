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Il quotidiano aveva pubblicato articoli su presunti problemi di sicurezza relativi al nuovo velivolo presidenziale donato a Trump dal Qatar
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L'amministrazione del presidente Donald Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano aveva pubblicato nei giorni scorsi articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, donato dal Qatar allo stesso Trump.
Lo denuncia il quotidiano americano, sottolineando come i mandati mirino a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì davanti a un Gran giurì federale a Manhattan. Secondo la testata, la decisione di Trump segna "una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti". E non si tratta nemmeno di un caso isolato. All'inizio di quest'anno il dipartimento di Giustizia aveva emesso mandati di comparizione per costringere a testimoniare alcuni giornalisti del Washington Post e del Wall Street Journal. In entrambi i casi il dipartimento di Giustizia era però tornato sui propri passi.
Il caso era scoppiato nei giorni scorsi. Donald Trump aveva viaggiato a bordo del nuovo Air Force One per recarsi al vertice della Nato in Turchia. Mercoledì però, per recarsi a Mildenhall, una base della Royal Air Force nel Suffolk in Inghilterra, era partito su un modello più vecchio. L'improvviso cambio di aereo era avvenuto al termine del cessate il fuoco con l'Iran, alimentando così speculazioni secondo cui il jet donato dal Qatar (che era stato sottoposto a un ammodernamento da 400 milioni di dollari) fosse privo di alcuni sofisticati sistemi di sicurezza e contromisure. Il New York Times aveva riportato che il cambio di velivolo era avvenuto su richiesta del Secret Service, riferendo che l'aereo più recente era privo di alcune delle caratteristiche di sicurezza, comprese le misure antimissili. Entrambi gli articoli citavano fonti anonime.