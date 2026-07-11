Il caso era scoppiato nei giorni scorsi. Donald Trump aveva viaggiato a bordo del nuovo Air Force One per recarsi al vertice della Nato in Turchia. Mercoledì però, per recarsi a Mildenhall, una base della Royal Air Force nel Suffolk in Inghilterra, era partito su un modello più vecchio. L'improvviso cambio di aereo era avvenuto al termine del cessate il fuoco con l'Iran, alimentando così speculazioni secondo cui il jet donato dal Qatar (che era stato sottoposto a un ammodernamento da 400 milioni di dollari) fosse privo di alcuni sofisticati sistemi di sicurezza e contromisure. Il New York Times aveva riportato che il cambio di velivolo era avvenuto su richiesta del Secret Service, riferendo che l'aereo più recente era privo di alcune delle caratteristiche di sicurezza, comprese le misure antimissili. Entrambi gli articoli citavano fonti anonime.