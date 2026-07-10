Wall Street Journal: "L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump"

Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano, Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice Nato tenutosi ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. "Sono il primo della lista", ha affermato. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo", ha aggiunto Trump.