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Iran, la tregua ormai sfumata | Khamenei sepolto a Mashhad | Wsj: "Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump"
"Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo", ha affermato il tycoon in merito all'ipotesi del piano iraniano
© Ansa
Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a distanza di quattro mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale Irib, sarebbe avvenuta in assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore del defunto. Secondo il Wall Street Journal l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo", ha affermato il tycoon in merito all'ipotesi del piano iraniano.
La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashaad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con l'Iran. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore, Mojtaba Khamenei, stando alle immagini trasmesse dall'emittente statale Irib. Khamenei ha governato la repubblica islamica per quasi 37 anni prima di essere ucciso nei bombardamenti aerei condotti dagli Stati Uniti e da Israele che hanno dato inizio al conflitto il 28 febbraio. Mashhad è la sua città natale e la sepoltura è avvenuta nelle prime ore di venerdì, dopo diversi giorni di lutto pubblico.
Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano, Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti a margine del vertice Nato tenutosi ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. "Sono il primo della lista", ha affermato. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo", ha aggiunto Trump.