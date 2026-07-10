Iran, la tregua ormai sfumata | Khamenei sepolto a Mashhad | Wsj: "Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump"

La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashaad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con l'Iran. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore, Mojtaba Khamenei, stando alle immagini trasmesse dall'emittente statale Irib. Khamenei ha governato la repubblica islamica per quasi 37 anni prima di essere ucciso nei bombardamenti aerei condotti dagli Stati Uniti e da Israele che hanno dato inizio al conflitto il 28 febbraio. Mashhad è la sua città natale e la sepoltura è avvenuta nelle prime ore di venerdì, dopo diversi giorni di lutto pubblico.