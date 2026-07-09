Pasdaran: "Colpite basi Usa in Kuwait e Bahrein" | Trump: "Ritiro mie truppe dall'Ue dipende da Groenlandia e Iran" | Teheran: "Hormuz si apre con accordi iraniani"

Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran, e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrein. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Il capo negoziatore iraniano ha intimato agli Usa di rispettare gli accordi tramite un post su X. "Non sprecate energie, lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane", ha scritto Mohammad Bagher Ghalibaf. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa "dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran". Il tycoon ha specificato che "ora l'Europa vuole aiutare l'Iran, ma non ne abbiamo bisogno".