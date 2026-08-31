L'altra vocazione del "prete Tinder", fa da cupido ai single (senza richiedere abbonamenti)
In Spagna Don Fernando Cuevas ha speso gli ultimi quindici anni ad "accoppiare fedeli". Una benedizione per i suoi parrocchiani in cerca di un partner, visto che il suo occhio pare funzionare meglio di qualunque algoritmo: 1280 single portati all'altare
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"Non mi resta che andare in chiesa ad accendere un cero". Se pensate che la vostra vita sentimentale sia così disastrosa da farvi arrivare a certe conclusioni sappiate che c'è ancora una speranza per voi, e si trova sempre in parrocchia. Basta infatti confessare i propri propositi amorosi a Padre Fernando Cuevas, per gli amici "il prete Tinder", il combina-matrimoni migliore di Valencia e dintorni dati alla mano. 1280 single sposati in quindici anni di onorato servizio da cupido e senza nemmeno usare mezzo algoritmo: Don Fernando o ha un occhio speciale o davvero ha qualcuno molto molto in alto che gli dà suggerimenti.
Questo matrimonio "s'ha da fare"
Tutto è cominciato quando "El cura Tinder" ha scoperto di avere un'altra vocazione, quella di "accoppiare" i suoi fedeli. Come un Don Abbondio al contrario, quando si passa per le mani di questo sacerdote, sembra non esserci alternativa: il matrimonio "s'ha da fare". Come un moderno San Paolo il nostro eroe è stato folgorato sulla via di Damasco quindici anni fa, quando ha preso conoscenza del suo enorme talento di "matchmaker" aiutando un parrocchiano. Un successo istantaneo che ha portato piano piano Don Nando a diventare un'autentica benedizione per tutti i suoi fedeli alla ricerca dell'amore, che vengono aiutati in maniera concreta dal "metodo Cuevas". Don "swipe a destra" infatti non si limita a far conoscere al suo cliente il primo fedele che adocchia durante l'omelia, al contrario. Chi vuole trovare la propria compatibilità ecclesiastica grazie a lui deve prima compilare una scheda con nome, età, altezza, titolo di studio, lavoro, hobby, pregi e difetti. Il tutto senza saltare ovviamente la voce "impegno religioso".
Mejor que un algoritmo
Analizzate le candidature Don Fernando sceglie gli abbinamenti e, se entrambi i fedeli approvano il match, si procede al primo appuntamento: "Passo il numero e dico alla persona che si metteranno in contatto entro 24 ore", ha raccontato il cupido in abito talare, secondo cui il segreto del suo successo sta proprio nel suo legame con l'Altissimo. "La stragrande maggioranza delle persone cerca qualcuno che metta Cristo al centro della propria vita", asserisce sicuro Don Match. D'altra parte i numeri paiono essere dalla sua parte. E, se state pensando di convertirvi al suo "metodo", sappiate che a sentire lui il tasso di divorzi nati da queste unioni sarebbe quasi nullo. Non è un caso che il sacerdote sia stato costretto di recente a chiamare addirittura un aiutante, padre Vicente Huerta, per gestire le richieste in arrivo ormai addirittura dall'America Latina. Resta solo il dubbio su come possa essere un matrimonio celebrato dal "prete Tinder". Magari avrà l'ardire di adattare anche la consueta formula ai tempi delle dating app: "Vuoi tu prendere come tua legittima sposa la qui presente, per amarla, onorarla e rispettarla, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà finché morte non vi separi? In caso di risposta affermativa 'scorri a destra'".