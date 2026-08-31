L'altra vocazione del "prete Tinder", fa da cupido ai single (senza richiedere abbonamenti)

Analizzate le candidature Don Fernando sceglie gli abbinamenti e, se entrambi i fedeli approvano il match, si procede al primo appuntamento: "Passo il numero e dico alla persona che si metteranno in contatto entro 24 ore", ha raccontato il cupido in abito talare, secondo cui il segreto del suo successo sta proprio nel suo legame con l'Altissimo. "La stragrande maggioranza delle persone cerca qualcuno che metta Cristo al centro della propria vita", asserisce sicuro Don Match. D'altra parte i numeri paiono essere dalla sua parte. E, se state pensando di convertirvi al suo "metodo", sappiate che a sentire lui il tasso di divorzi nati da queste unioni sarebbe quasi nullo. Non è un caso che il sacerdote sia stato costretto di recente a chiamare addirittura un aiutante, padre Vicente Huerta, per gestire le richieste in arrivo ormai addirittura dall'America Latina. Resta solo il dubbio su come possa essere un matrimonio celebrato dal "prete Tinder". Magari avrà l'ardire di adattare anche la consueta formula ai tempi delle dating app: "Vuoi tu prendere come tua legittima sposa la qui presente, per amarla, onorarla e rispettarla, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà finché morte non vi separi? In caso di risposta affermativa 'scorri a destra'".