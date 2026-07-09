Quando le app di dating danno assuefazione: ecco come uscire dal circolo vizioso

Un periodo, sulla scorta del successo di un manuale che garantiva "è facile smettere di fumare se sai come farlo" era nata una vera e propria serie: è facile dimagrire se sai come farlo, è facile diventare simpatico se sai come farlo e non escludo esistesse anche un "è facile imparare a farsi piacere le verdure se sai come farlo". Oggi forse sarebbe il caso di lanciare un "è facile smettere di swipare se sai come farlo". Per chi non ha famigliarità con il gergo lo "swipe" è il cuore delle app di incontri: è il gesto con cui decretiamo se quella persona ci piace o no. Un gesto che una volta entrati nel meccanismo si sarà portati a ripetere più volte possibile, per trovare più compatibilità e per addestrare l'algoritmo sui nostri gusti. Non ci vuole molto a capire tuttavia il rischio alla base di questa pratica se diventa così continuata da essere quasi automatizzata: si rischia la dipendenza.