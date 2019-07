Tinder protegge gay e trans da ergastolo e pena di morte: "Tutti devono amare liberamente"

Come funziona - Grazie alla geolocalizzazione dello smartphone, l'applicazione potrà capire se l'utente in questione si trova in un Paese in cui la sua preferenza sessuale o identità sono perseguite penalmente. In questo modo, l'utente potrà scegliere se nascondere il suo intero profilo sulla piattaforma oppure lasciarlo pubblicamente visibile. In entrambi i casi e per tutta la durata del soggiorno, Tinder nasconderà automaticamente l'orientamento sessuale o l'identità di genere dell'interessato per proteggerlo dalle forze dell'ordine.



L'aggiornamento sarà disponibile solo da Tinder Passport, una versione dell'applicazione che permette di modificare la posizione e fare amicizie in tutto il mondo ma accessibile solo se l'utente utilizza Tinder Plus o Gold, le versioni a pagamento. Per realizzare l'aggiornamento, l'azienda ha lavorato con l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association per identificare i 69 Paesi in cui i Lgbt sono discriminati. Di fatto, le relazioni tra non etero rimangono illegali ancora in un terzo del mondo. Per gli omosessuali è prevista la condanna a morte in Pakistan, Iran, Yemen, Emirati Arabi Uniti e Mauritania; in Bangladesh e in gran parte dell'Africa l'ergastolo e in Afghanistan la lapidazione pubblica in piazza.



"Crediamo che tutti debbano essere in grado di amare liberamente e ci sforziamo di portare questo pensiero in tutto ciò che facciamo - ha spiegato il ceo dell'azienda Elie Seidman - siamo orgogliosi di offrire funzionalità che possano proteggere tutte le comunità indipendentemente dal loro orientamento sessuale".