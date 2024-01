Sharon Stone su Tinder: "Ho avuto appuntamenti con eroinomani ed ex detenuti"

Single da troppi anni, la diva spera che il 2024 possa essere l'anno giusto per innamorarsi, anche se finora gli uomini che ha incontrato non sono stati all'altezza delle aspettative. Uno si rivelò essere un ex detenuto, mentre un altro ""un eroinomane che si era fatto 20mila iniezioni dopo la foto che mi aveva inviato".

Tgcom24

Il peggior appuntamento di Sharon Stone In un'intervista rilasciata a "The Times" la femme fatale di "Basic Instict" (ruolo che le fece perdere anche la custodia del figlio) ha confessato di essere iscritta ad alcune app di appuntamenti, anche se finora i risultati non sono stati quelli sperati. Una volta incontrò un ex detenuto, ma uno dei peggiori appuntamenti fu quello con un uomo che si rivelò essere "un eroinomane che si era fatto 20mila iniezioni di eroina dopo la foto che mi aveva inviato". L'incontro, ha raccontato la Stone, durò ovviamente pochissimo: "Eravamo all'Hotel Bel-Air idi Los Angeles. Dico al cameriere: 'Prendo un bicchiere d'acqua'. Lui ha preso un cocktail: assenzio o qualcosa del genere. E io ho detto: ‘Mi dispiace, non posso restare’”.

Due incontri speciali: "Sono stati gratificanti" Altri appuntamenti sono stati più piacevoli, anche se non è scoccata la scintilla. Due casi. in particolare, l'hanno gratificata in maniera inaspettata: "Sono stata quasi come una terapista. Uno aveva la moglie che gli aveva detto che voleva il divorzio, con due figli piccoli. Stava lottando per elaborarlo. L'altro aveva rotto con la sua ragazza: era rimasta incinta e invece di sposarsi aveva abortito... Era ancora molto innamorato di lei e io l'ho aiutato a elaborare la cosa. È stato davvero gratificante per entrambi. Non so come spiegarlo". A differenza di altre celebrità, che nascondono la loro vera identità ai possibili partner, la Stone si è sempre presentata con il suo vero nome: "Vado avanti come me stessa, non posso fingere". La sincerità, però, paradossalmente non l'ha ripagata e un’altra app di dating, Bumble, l'aveva bloccata pensando che fosse un account fake.