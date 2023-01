Sharon Stone, performance sexy con Sam Smith al "Saturday Night Live"

Sharon Stone, che da poco ha scoperto di avere un tumore, si è adagiata su un piedistallo ricoperto d'oro, con un braccio dietro la testa e poi si è seduta in modo seducente e ha guardato dritto nella telecamera, inscenando un remake del film del 1999 di "Gloria" diretto da Sidney Lumet. Più tardi Sharon è anche apparsa in uno sketch in bianco e nero nel ruolo della madre dell'ospite Aubrey Plaza e poi per i saluti finali con Smith, Plaza, Tony Hawk e i Property Brothers Jonathan e Drew Scott.

Sam Smith ha pubblicato "l'inno" Gloria da pochi giorni, brano che è la title track del nuovo album omonimo "Gloria". Sam ha descritto così la canzone: "Il mio è uno strano inno d'amore, che dice che la vita è una canzone per Gloria... Non so se è la natura o un'energia femminile dentro di me che sto liberando".