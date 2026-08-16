Il fenomeno climatico naturale ha effetti diretti nel Pacifico equatoriale tropicale, dove nasce, ma non si limita a quell'area: le sue conseguenze sono globali e cambiano a seconda dell'area del pianeta. Quando in quella zona del Pacifico El Niño scalda eccessivamente il mare l'atmosfera reagisce e, in base alla latitudine considerata, aumentano piogge e rischio alluvioni o siccità e incendi. In Italia e, in generale, in Europa, le conseguenze possono essere diverse, perché qui El Niño colpisce in maniera indiretta. Le "onde" attraverso cui si propaga il fenomeno si deformano man mano che attraversano il pianeta, facendo sì che il risultato dipenda dalla variabilità euro-atlantica del momento. Il fenomeno, in generale, alza la temperatura media del pianeta e favorisce la persistenza di anticicloni subtropicali.