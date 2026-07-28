Salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1.073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto "Spiagge" di Legambiente e dell'Osservatorio "Città clima". L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia - dice Legambiente - serve "un Piano nazionale specifico per le coste", e soprattutto "fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze".