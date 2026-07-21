Bari, caldo estremo manda in tilt la Ferrotramviaria: stop ai treni per danni ai fusibili

Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della Ferrotramviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via Aeroporto, mentre sono stati attivati bus sostitutivi sulla tratta Europa-Palese-Macchie. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.